Bayern-Frauen spielen in der Allianz Arena gegen PSG

Die Fußball-Frauen des FC Bayern freuen sich auf einen großen Abend in der Champions League mit ihrem ersten Auftritt in der Allianz Arena. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, wird das Viertelfinale am 22. März gegen Paris Saint-Germain in der Arena stattfinden, in der sonst die Männer um Weltfußballer Robert Lewandowski spielen. Es ist das erste Mal, dass die Bayern-Frauen dort eine Partie bestreiten.

«Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer FC Bayern Frauenfußballabteilung. Das Team von Jens Scheuer bekommt für das Champions League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain in unserer Allianz Arena die Bühne, die es verdient hat», sagte Vorstandschef Oliver Kahn. «Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen ein Fußballfest zulassen, bei dem viele Bayern-Fans unsere Frauen in der Allianz Arena unterstützen werden.» Normalerweise spielen die Bayern-Frauen am Campus im Norden von München.

Vor fünf Jahren empfingen die Bayern-Frauen PSG schon einmal in einem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Im Grünwalder Stadion setzten sich die Münchnerinnen damals vor 7300 Zuschauern mit 1:0 durch.

Die Hinspiele der Runde der besten acht Teams in der Champions League finden am 22./23. März statt, die Rückspiele am 30./31. März. Der deutsche Meister FC Bayern spielt als Gruppenzweiter zunächst zu Hause. Im Falle eines Weiterkommens würden die Bayern auf Olympique Lyon oder Juventus Turin treffen.