Bayern LB-Chef leitet weiter Gremium der Landesbanken

Bayern-LB-Chef Stephan Winkelmeier ist als Vorsitzender der Girozentralleiter-Konferenz bestätigt worden. Die Vorstandsvorsitzenden der Landesbanken hätten ihn für weitere drei Jahre an die Spitze ihres Gremiums gewählt, teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband am Samstag in Berlin mit. Winkelmeier war 2020 in das Amt nachgerückt. Nun wurde er turnusgemäß bestätigt. Seine Amtszeit dauert nach Auskunft des Verbandes bis Ende 2024. Sein Stellvertreter wurde Rainer Neske, Chef der Landesbank Baden-Württemberg.

