Bayern-Profi Tolisso wird einige Wochen ausfallen

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München muss einige Wochen auf den französischen Nationalspieler Corentin Tolisso verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:1) am Sonntag einen Muskelfaserriss, wie Trainer Julian Nagelsmann beim Internetanbieter DAZN erklärte. Bei Tolissos Landsmann Lucas Hernandez ist die Verletzung nicht so gravierend. Der Weltmeister klagt über eine Verhärtung in der Wade.

