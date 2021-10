Bayern startet mit Hernández und Kimmich in Gladbach

Fußball-Bundesligist FC Bayern München setzt in der Anfangsformation des DFB-Pokal-Zweitrundenduells bei Borussia Mönchengladbach auf Lucas Hernández und Joshua Kimmich. Der französische Weltmeister Hernández durfte vor der Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky und ARD) aufatmen, nachdem die spanische Justiz einer Berufungsklage von ihm stattgegeben hatte. Die Frist zum Antritt der Haftstrafe wäre am Donnerstag um Mitternacht abgelaufen, dann hätte sich Hernández für ein halbes Jahr in ein spanisches Gefängnis seiner Wahl begeben müssen.

Kimmich trat zuletzt im Training kürzer, dies galt aber als Belastungssteuerung. Um die mentale Verfassung des Nationalspielers, um den eine heftige Impfdebatte tobt, hatte sich Trainer Julian Nagelsmann ebenfalls keine Sorgen gemacht. Der Chefcoach selbst befindet sich nach einem positiven Test auf das Coronavirus noch in häuslicher Quarantäne und wird im Pokalspiel erneut von seinem Assistenten Dino Toppmöller vertreten. Die Bayern müssen auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten, der Ersatzstürmer fällt vorerst mit einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel aus. Dies teilten die Münchner auf Twitter mit.

Bei Gladbach kehrt Stürmer Marcus Thuram nach einen Innenbandriss in den Kader zurück und sitzt zunächst auf der Bank.