Frühaufsteher-Tanz: Tausende beim Kocherlball in München

Tausende Frühaufsteher sind am Sonntag beim traditionellen Kocherlball im Englischen Garten in München in den Tag getanzt. In den ersten Sonnenstrahlen drehten sich die Paare am Chinesischen Turm bei Walzer, Polka, Zwiefachen und Landler. Erstmals seit drei Jahren lud die Wirtin des Biergartens, Antje Haberl, wieder zu dem Tanzvergnügen, das in München längst ein Kultevent ist und bis um 10.00 Uhr morgens dauert, bis der Biergarten regulär öffnet.