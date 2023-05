Schmelzer zu Museums-Untersuchungsausschuss: "Spektakel"

Der Nürnberger Unternehmer Gerd Schmelzer hat vor seiner mit Spannung erwarteten Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss zum Nürnberger Zukunftsmuseum das Landtags-Gremium als "politisches Spektakel" bezeichnet. "Mich stört, dass das Ganze ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver ist", sagte Schmelzer in einem Interview der "Nürnberger Nachrichten" (Samstag). Seine Parteispenden an die CSU hätten ausschließlich den Zweck gehabt, seine Ehefrau Julia Lehner bei ihren kommunalpolitischen Aktivitäten in Nürnberg zu unterstützen, sagte Schmelzer.