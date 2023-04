Maurizio Jacobacci, neuer TSV 1860-Trainer, nimmt am Mannschaftstraining teil. Foto

Jacobacci will verlängern: "Sind in Gesprächen"

1860-München-Trainer Jacobacci will verlängern: "Sind in Gesprächen"

Maurizio Jacobacci hat seinen Wunsch bekräftigt, auch über diese Saison hinaus Trainer beim TSV 1860 München zu bleiben. "Ich fühle mich absolut wohl hier. Es ist nicht irgendein Club, es ist ein wichtiger Club", sagte der Coach des Fußball-Drittligisten vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport). Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel sei der Verantwortliche für die Gespräche. "Ich bin im Austausch mit dem Club", sagte Jacobacci.

Maurizio Jacobacci hat seinen Wunsch bekräftigt, auch über diese Saison hinaus Trainer beim TSV 1860 München zu bleiben. "Ich fühle mich absolut wohl hier. Es ist nicht irgendein Club, es ist ein wichtiger Club", sagte der Coach des Fußball-Drittligisten vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport). Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel sei der Verantwortliche für die Gespräche. "Ich bin im Austausch mit dem Club", sagte Jacobacci.

Vorerst liegt der Fokus des 60-Jährigen aber voll und ganz auf dem Spiel gegen die drei Plätze besser platzierten Niedersachsen. Seit Januar konnten die Münchner zuhause nicht mehr gewinnen. "Wir müssen dieses Mal von Beginn an die Aggressivität auf den Platz bringen. Entscheidend ist, wie wir in die Zweikämpfe kommen", sagte Jacobacci und appellierte an seine Spieler: "Wir dürfen die Anfangsphase nicht wieder verschlafen".

Die Vertragssituation vieler Spieler könnte nach Meinung des Trainers einen positiven Effekt auf die Leistung am Samstag haben. "Viele Spieler sind am Vertragsende. Sie können sich von ihrer besten Seite präsentieren. Die Spieler wissen, dass sie sich auf der Bank wiederfinden, wenn sie nicht hundert Prozent geben", sagte der "Löwen"-Coach.

3. Liga Kader 1860 München Spielplan 1860 München News 1860 München