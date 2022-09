Der 1. FC Nürnberg will nach seinem enttäuschenden Saisonstart im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld ein Ausrufezeichen setzen. "Wir wollen ab dem ersten Moment zeigen, dass wir den Sieg auch wollen", sagte Trainer Robert Klauß selbstbewusst vor der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr/Sky). "Ich hoffe, dass wir darüber die Fans dazu animieren, uns zu unterstützen."