Die SpVgg Greuther Fürth hat durch das Ende ihrer Auswärtsmisere einen Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Franken gewannen am Ostersonntag bei Schlusslicht SV Sandhausen mit 2:0 (2:0). Branimir Hrgota (9. Minute) und Ragnar Ache (26.) sorgten mit ihren Toren vor 4951 Zuschauern dafür, dass die Fürther zum ersten Mal seit November wieder auswärts punkten konnten. Es war erst der zweite Auswärtssieg der Franken in dieser Saison. Den sah Gastgeber-Trainer Tomas Oral von der Tribüne, nachdem er die Rote Karte wegen Meckerns gesehen hatte (85.).