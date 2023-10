Die SpVgg Greuther Fürth will ihren Aufwärtstrend auch beim Hamburger SV fortsetzen. "Über Hamburg brauchen wir nicht sprechen. Das ist einer der attraktivsten Gegner, die du in der 2. Liga haben kannst", sagte Trainer Alexander Zorniger zwei Tage vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Die Franken sind in der 2. Fußball-Bundesliga seit vier Partien unbesiegt, zudem haben sie zuletzt ein Testspiel beim Erstligisten 1. FC Heidenheim mit 1:0 gewonnen. "Es haben jetzt in den letzten Wochen ein paar Dinge ineinander gegriffen, an denen wir schon in der Vorbereitungsphase angesetzt haben", erklärte der 56-Jährige.

Bei Aufstiegsfavorit HSV erwartet Zorniger daher ein spannendes und "knackiges Auswärtsspiel", wie er sagte. "Sie haben natürlich diese immense Qualität auf eigentlich allen Positionen", sagte er. Seine Mannschaft müsse auf jeden Fall mutig sein. "Aber es gehört gegen die dazu, dass du auch in der Defensive mal ein bisschen leidest."

