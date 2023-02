Der SSV Jahn Regensburg steckt weiter tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Die seit Oktober sieglosen Oberpfälzer verloren am Freitag beim Karlsruher SC 0:1 (0:1) und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Siegtor für die Hausherren erzielte Mikkel Kaufmann (24. Minute). Gewinnt Sandhausen an diesem Samstag in Nürnberg, rutscht der Jahn sogar noch ans Ende des Tableaus.

Nach einer verschlafenen Anfangsphase kämpfte sich Regensburg zurück in die Partie. Doch es fehlte das berühmte Quäntchen Glück: Den Kopfball von Andreas Albers (19.) lenkte der Karlsruher Torwart an den Pfosten, der Schlenzer von Sarpreet Singh (37.) klatschte nur an die Latte. Die Hausherren nutzten hingegen ihre einzige Großchance in der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel wurde es hitziger. Die Regensburger drängten auf den Ausgleich. Dadurch ergaben sich Räume für den KSC, doch keiner der Konter wurde von den Offensivspielern konsequent zu Ende gespielt. Aber auch dem Jahn, der seine zwölfte Saisonniederlage kassierte, gelang trotz einiger Möglichkeiten kein Treffer mehr. Erneut zirkelte Singh (90.) den Ball nur ans Aluminium.

