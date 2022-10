Der SSV Jahn Regensburg möchte sich gegen den 1. FC Kaiserslautern vom stimmungsvollen Betzenberg nicht beeindrucken lassen. "Du darfst dich nicht verstecken. Dann hast du keine Chance", sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr). "Es wird laut sein und wir müssen mit viel Wucht dagegenhalten", forderte der 40-Jährige.

Mit einem Sieg könnten die Oberpfälzer bis auf einen Punkt an den Aufsteiger heranrücken. Selimbegovic, der zuletzt "noch intensiver" Standards trainieren ließ, appellierte an seine Mannschaft, das Spiel zu genießen. "Denn dafür beginnst du als kleiner Junge dem Ball hinterherzurennen, um in solchen Stadion zu spielen. Also bitteschön."

Der Jahn-Coach kann bis auf die Langzeitverletzten auf alle Spieler zurückgreifen. "Ich hoffe, dass wir alle mit in die Englische Woche nehmen können, damit wir da reagieren oder rotieren können, wenn es notwendig ist. Denn das wird beginnend mit Sonntag eine anstrengende Woche."

