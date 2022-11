Der 1. FC Nürnberg will sich mit einem Heimsieg aus seinem Fußballjahr verabschieden und so für ein versöhnliches Ende der insgesamt enttäuschenden Hinrunde sorgen. "Wir haben in Rostock einen bitteren Rückschlag erlebt. Für uns gilt es, noch mal alles rauszuhauen", sagte "Club"-Trainer Markus Weinzierl vor dem Duell in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr).