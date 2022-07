Ein umstrittener Elfmeter zieht dem 1. FC Nürnberg den "Stecker". Die Fahrt zum FC St. Pauli wird zur frühen Enttäuschung der ambitionierten Franken von Trainer Robert Klauß. Vor dem Derby wächst der Druck.

Robert Klauß räusperte sich und kratzte sich anschließend kurz an der linken Wange. Für die Frage nach dem umstrittenen Elfmeterpfiff beim Auftaktrückschlag gegen den FC St. Pauli wog der Trainer des 1. FC Nürnberg seine Worte genau ab. "Ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich sage", räumte Klauß nach dem 2:3 (0:3) am Samstag in Hamburg ein. Es sei aber einfach "nicht korrekt, einen Elfmeter in der Situation zu geben."