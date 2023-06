Die SpVgg Greuther Fürth bestreitet kurz vor dem Start in die neue Zweitliga-Saison ein Testspiel gegen den FC Liverpool. Die Partie gegen die von Jürgen Klopp trainierte Premier-League-Mannschaft findet am 24. Juli um 13.00 Uhr statt. Auf Wunsch der Engländer wird das Spiel "aufgrund der örtlichen Gegebenheiten" ohne Zuschauer stattfinden, wie die Franken am Dienstag mitteilten. Die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga startet am letzten Juli-Wochenende.