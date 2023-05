Regensburgs Sebastian Nachreiner am Ball. Foto

Verteidiger Sebastian Nachreiner vom SSV Jahn Regensburg wird nach der Saison seine Karriere als Profi-Fußballer beenden. Das gab der stark abstiegsbedrohte Zweitligist am Freitag bekannt. Der gebürtige Niederbayer spielte 13 Jahre für den Jahn und war damit in seiner Profilaufbahn ausschließlich für die Oberpfälzer aktiv.

Verteidiger Sebastian Nachreiner vom SSV Jahn Regensburg wird nach der Saison seine Karriere als Profi-Fußballer beenden. Das gab der stark abstiegsbedrohte Zweitligist am Freitag bekannt. Der gebürtige Niederbayer spielte 13 Jahre für den Jahn und war damit in seiner Profilaufbahn ausschließlich für die Oberpfälzer aktiv.

Nachreiner bestritt bislang 267 Pflichtspiele für die Regensburger. "Ich wollte immer so lange spielen, wie es mir Spaß macht und ich das Gefühl habe, dass ich etwas bewirken und der Mannschaft helfen kann. Deswegen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen", sagte der 34-Jährige über sein Karriereende. Der Club sei ihm "wahnsinnig ans Herz gewachsen".

"Er hat für den SSV Jahn immer alles gegeben und stand auch in schwierigeren Zeiten immer an der Seite des Vereins", äußerte Regensburgs Sport-Geschäftsführer Tobias Werner und fügte hinzu: "Mit seinen gezeigten Leistungen auf dem Platz war er über Jahre hinweg eine absolute Konstante in der Jahn-Defensive."

Mitteilung Spieltag - Bundesliga Tabelle - Bundesliga Kader - SSV Jahn Regensburg Spielerprofil - Sebastian Nachreiner