In einem torreichen Testspiel geht Fürth dreimal in Führung. Doch Lukas Podolskis Club kommt immer wieder zurück. Kleeblatt-Coach Zorniger ist nur halb zufrieden.

Die SpVgg Greuther Fürth hat gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze um Lukas Podolski einen Testspiel-Sieg aus der Hand gegeben. Trotz dreimaliger Führung musste sich der fränkische Fußball-Zweitligist am Samstag in Kufstein mit 4:4 (2:2) zufriedengeben. Nach 19 Minuten hatten die Fürther durch Treffer von Marco Meyerhöfer (12. Minute) und Tim Lemperle (19.) schon 2:0 geführt. Nach der Pause traf Armindo Sieb (51./59.) doppelt. Doch die Polen kamen immer wieder zurück. Podolski blieb dabei ohne Tor.

Fürths Trainer Alexander Zorniger freute sich über die hohe Anzahl der Chancen, die sich seine Mannschaft gegen den Erstligisten herausspielte, übte aber auch Kritik. "Drei der vier Gegentore hätten wir relativ einfach verteidigen können", befand der 55-Jährige und forderte: "Wir müssen diese Spielfreude, die die Truppe heute gezeigt hat, noch mit Disziplin paaren. Das hat man auch gesehen, das fällt ihnen noch ein bisschen schwer, weil sie auch müde sind."

Zum Start in die Saisonvorbereitung hatte das Kleeblatt-Team drei Testspiele in der fränkischen Region gegen die niederklassigen Teams aus Herzogenaurach, Coburg und Ansbach gewonnen. Noch bis zum 16. Juli befindet sich die Spielvereinigung im Trainingslager im österreichischen Bad Häring. Am Freitag steht ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich an. Die neue Spielzeit beginnt für die Franken am 30. Juli mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn.

