Die SpVgg Greuther muss für den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Außenverteidiger Luca Itter und Stürmer Afimico Pululu planen. Die beiden Profis haben sich am Mittwoch beim Testspiel gegen den bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad (1:1) im Trainingslager in Österreich verletzt.