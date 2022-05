Torwart Marius Funk wechselt von Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth zu Fußball-Drittligist FC Ingolstadt. Die Verpflichtung gaben die Schanzer am Mittwoch bekannt. «Marius Funk ist ein fußballerisch versierter Keeper und vereint damit unsere Vorstellungen eines modernen Torhüters», erklärte FCI-Sportdirektor Malte Metzelder in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch. «Wir sind davon überzeugt, dass Marius mit seiner Ausstrahlung und seinen Fähigkeiten unserer Defensive in der kommenden Saison die nötige Stabilität verleiht.»