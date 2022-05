Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg zeigt sich bestürzt über Schilderungen einer Frau, die nach eigenen Angaben nach der Partie gegen den FC Schalke 04 auf dem Platz von einem Mann sexuell belästigt worden ist. «Wir sind fassungslos darüber, was einer Club-Anhängerin am Sonntag während des Platzsturms angetan wurde», twitterten die Franken am Mittwoch. «Umso wichtiger, dass sie auf diese Tat aufmerksam macht und der Täter hoffentlich bald gefasst wird.»