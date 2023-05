Der Deutsche Fußball-Bund hat die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus zeitgenau terminiert. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 7. Juni (20.30 Uhr) in Cottbus statt. Das Rückspiel in Unterhaching wird vier Tage später am Sonntag bereits um 13.00 Uhr angepfiffen.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus zeitgenau terminiert. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 7. Juni (20.30 Uhr) in Cottbus statt. Das Rückspiel in Unterhaching wird vier Tage später am Sonntag bereits um 13.00 Uhr angepfiffen.

Ein festes Direktaufstiegsrecht in die 3. Liga haben in dieser Saison die Meister der Regionalligen Südwest und West, das sind der SSV Ulm und der SC Preußen Münster. Von den Meistern der Regionalligen Bayern, Nord und Nordost steigt in einem jährlich rotierenden Verfahren jeweils ein Meister direkt auf. Dieses Jahr ist das Nord-Meister VfB Lübeck. Über den vierten Aufstiegsplatz entscheiden die Playoff-Spiele.

DFB-Mitteilung