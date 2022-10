Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat die Ausschreitungen während der Drittliga-Partie zwischen der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden am Sonntag in Bayreuth verurteilt. "Die Vorfälle am Rande des Fußballspiels ... mit 14 durch sogenannte "Dynamo-Fans" verletzte Polizisten und auch Angriffe gegen Ordner und Journalisten sind eine erschreckende Bilanz", sagte er laut Mitteilung vom Montag in Dresden. "Das sind keine Fußballfans, sondern organisierte Gewalttäter, die immer wieder Dresden, Sachsen und den sächsischen Fußball bundesweit in Verruf bringen."