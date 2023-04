Der TSV 1860 München hat das oberbayerische Derby beim FC Ingolstadt gewonnen. Die Münchner siegten am Montagabend verdient 3:1 (2:0) und stürzten den FCI in der 3. Fußball-Liga noch tiefer in die Krise. Die Tore für die "Löwen" erzielten Kapitän Stefan Lex (16. Minute/34.) und Marcel Bär (49.). Für enttäuschende Ingolstädter traf Pascal Testroet (73.).