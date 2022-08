Der TSV 1860 München hat seine Position als Aufstiegsaspirant mit der Einstellung des Startrekordes in der 3. Fußball-Liga unterfüttert. Das Team von Trainer Michael Köllner besiegte am Freitagabend den Halleschen FC mit 3:1 (1:0). Die "Löwen" gewannen damit wie die Offenbacher Kickers in der Saison 2010/11 die ersten fünf Partien.