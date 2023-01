Der TSV 1860 München plant trotz fünf siegloser Spiele in Folge seine Aufstiegsmission in der 3. Fußball-Liga weiter mit Trainer Michael Köllner. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung von Sonntagabend, an der neben dem Oberpfälzer auch die beiden Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und Günther Gorenzel sowie Münchens umstrittener Investor Hasan Ismaik teilnahmen. "Wir sind uns einig: Wir halten zusammen!", schrieb Ismaik nach dem Treffen auf Twitter.