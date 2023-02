1860 München weiter sieglos unter Gorenzel: 0:0 in Halle

Der TSV 1860 München hat das Siegen verlernt. Auch gegen Halle klappt es nicht mit dem erhofften Dreier. Zumindest in die Trainersuche kommt Bewegung.

Der TSV 1860 München hat auch sein viertes Spiel unter Interimstrainer Günther Gorenzel nicht gewonnen und verliert in der 3. Fußball-Liga weiter den Anschluss an die Aufstiegsränge. Die "Löwen" kamen am Freitag beim abstiegsbedrohten Halleschen FC nicht über ein 0:0 hinaus und können ihre Träume von der 2. Bundesliga wohl endgültig begraben.

Verunsichert von den Ergebnissen der vergangenen Spieltage starteten die Münchner äußerst zurückhaltend. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Giesinger Torchancen. Marcel Bär hatte die Führung für die "Löwen" nach etwas über einer halben Stunde auf dem Fuß, scheiterte aber am stark reagierenden Felix Gebhardt im Tor des HFC.

Nach der Pause waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware, also feierten die 1860-Fans auf den Rängen ihre eigene Party. Schiedsrichter Richard Hempel unterbrach die Partie kurzzeitig, als Pyrotechnik gezündet wurde. Während sich Halle mit dem Remis anfreunden konnte, war es für die Münchner der nächste Rückschlag gegen ein Team aus dem Tabellenkeller.

Für Gorenzel dürfte es das letzte Spiel an der Münchner Seitenlinie gewesen sein. "Ziel ist, dass wir übers Wochenende einen Trainer finden. Und dann ist das Ziel, dass Anfang nächster Woche dieser Trainer auch vor Ort ist", sagte er bei Magenta Sport. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge des Ende Januar entlassenen Michael Köllner gilt Co-Trainer Stefan Reisinger.

Der 41-Jährige absolviert momentan seinen Fußballlehrer-Schein. Übergangsweise wäre der Deutsche Fußball-Bund wohl bereit, Reisinger ohne die erforderliche Lizenz arbeiten zu lassen. "Ich habe es schriftlich vorliegen, dass es theoretisch möglich ist", sagte Gorenzel.

