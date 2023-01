Der TSV 1860 München will nach seinem Sieg in der 3. Fußball-Liga gegen den FSV Zwickau gegen den nächsten sächsischen Rivalen nachlegen. Jedem seiner Spieler müsse klar sein, "dass wir um jeden Zentimeter wie gegen Zwickau kämpfen müssen, das gleiche Engagement, die gleiche Leidenschaft und den gleichen Willen wie in der ersten Halbzeit auf den Platz bringen müssen", forderte Trainer Michael Köllner.