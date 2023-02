Interimstrainer Günther Gorenzel hat auf die Krise bei Fußball-Drittligist TSV 1860 München mit Extra-Training reagiert. Der Sport-Geschäftsführer strich den freien Montag und setzte eine Einheit an. Am Dienstag lässt er sein Team gleich zweimal schwitzen, ebenso am Mittwoch. Von Donnerstag an findet die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag gegen den SC Verl hinter verschlossenen Türen statt.