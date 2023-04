"Löwen"-Trainer Maurizio Jacobacci hat vor dem Krisengipfel in der 3. Fußball-Liga beim FC Ingolstadt die Besonderheiten eines Derbys unterstrichen. "Ein Derby ist ein Derby. Man weiß nie, was passiert. Es sind viele Emotionen dabei", sagte der 60-Jährige vor dem Kräftemessen des TSV 1860 München am Montagabend (19.00 Uhr) mit dem FCI.