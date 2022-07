1860 Münchens Trainer Michael Köllner sollte sich nach Ansicht von Präsident Robert Reisinger ab und an mit öffentlichen Äußerungen zurückhalten. "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. So könnte man es ausdrücken, zumal in einem so sensiblen Konstrukt wie 1860 - wo ja wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird", sagte Reisinger (58) "Münchner Merkur" und "tz" im Interview vor dem Start der 3. Fußball-Liga.