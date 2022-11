Der TSV 1860 München hat sich nach einem späten Gegentor mit einem herben Stimmungsdämpfer in die Winterpause der 3. Fußball-Liga verabschiedet. Die "Löwen" kamen vor Heimpublikum am Montagabend gegen Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und überwintern auf Platz sechs. Albion Vrenezi (76.) hatte die Hausherren mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht, Felix Bastians erzielte in der Nachspielzeit (90.+1) den Ausgleich für die Gäste. Für das Team von Michael Köllner, der immer stärker unter Druck gerät, war es das vierte sieglose Spiel in Serie.

Nach drei torlosen Auftritten offenbarten die Münchner beim Hinrundenabschluss erneut Defizite im Offensivspiel. Die Hausherren kontrollierten zwar über weite Strecken das Spiel, gelangten aber kaum in die Gefahrenzone. Marius Wörl (21.) vergab die einzige Großchance der ersten Halbzeit, als er aus etwa fünf Metern am Tor vorbeischoss. Bei den Essenern knallte Niklas Tarnat (36.) einen Freistoß an den Pfosten.

Nach dem Wechsel blieben die Münchner bemüht - und zunächst ungefährlich. Erst die Einwechslung von Offensivspieler Marcel Bär sorgte für mehr Durchschlagskraft im Sturm. Vrenezis scheinbar erlösender Treffer versetzte die Münchner Fans im Grünwalder Stadion zunächst in Ekstase, der späte Gegentreffer sorgte am Ende für lange Mienen.

