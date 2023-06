Der SSV Jahn Regensburg will mit Offensivspieler Noah Ganaus den direkten Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga schaffen. Wie die Oberpfälzer am Dienstag bekannt gaben, ist der 22 Jahre alte Stürmer nach Andreas Geipl der zweite externe Neuzugang für die kommende Spielzeit. "In Noah Ganaus haben wir einen talentierten und vielversprechenden Stürmer gefunden, der bereits in der Regionalliga seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Für die künftige Spielzeit glauben wir fest daran, dass er dem SSV Jahn mit seinen Fähigkeiten helfen wird", äußerte Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn, am Dienstag.