Der TSV 1860 München hat sich in der 3. Fußball-Liga einen Punkt gegen Spitzenreiter SV Elversberg erkämpft. Die "Löwen" trennten sich am Dienstagabend zu Hause 1:1 (1:1) vom Aufstiegsfavoriten. Vor rund 15.000 Zuschauern brachte Nico Antonitsch die Gäste nach einem Eckball verdient in Führung (17. Minute). Ebenfalls nach einem Eckball sorgte Joseph Boyamba für den Ausgleich (35.).