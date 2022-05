Der TSV 1860 München hat Christopher Lannert vom SC Verl für die kommende Saison verpflichtet. Der 23-jährige Rechtsverteidiger spielte bereits in der Jugend für den Fußball-Drittligisten. «Christopher zählte in der vergangenen Spielzeit in der dritten Liga zu den verlässlichsten Spielern mit Top-Statistikwerten auf seiner Position», erklärte Geschäftsführer Günther Gorenzel in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag. «Aufgrund seiner individuell starken Leistungen war er auch bei höherklassigen Vereinen auf dem Zettel.»