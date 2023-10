Münchens Trainer Maurizio Jacobacci gestikuliert am Spielfeldrand. Foto

1860 München verpasst Sieg in Münster in der Schlussphase

3.Liga 1860 München verpasst Sieg in Münster in der Schlussphase

Der TSV 1860 München hat einen Auswärtssieg bei Preußen Münster durch ein spätes Gegentor verpasst. Die "Löwen" spielten am Sonntagabend beim Aufsteiger nur 1:1 (0:0) und rutschten in der 3. Fußball-Liga auf den 14. Tabellenplatz ab. Die Münchner sind in der Meisterschaft nun seit drei Spielen sieglos.

Der TSV 1860 München hat einen Auswärtssieg bei Preußen Münster durch ein spätes Gegentor verpasst. Die "Löwen" spielten am Sonntagabend beim Aufsteiger nur 1:1 (0:0) und rutschten in der 3. Fußball-Liga auf den 14. Tabellenplatz ab. Die Münchner sind in der Meisterschaft nun seit drei Spielen sieglos.

Joel Zwarts hatte die Gäste in der 54. Minute in Führung gebracht. In der 87. Minute kassierten die Sechziger den Ausgleich durch Simon Scherder und verpassten fast im Gegenzug die erneute Führung durch den eingewechselten Albion Vrenezi (89.).

"Es fühlt sich wie eine Niederlage an", sagte TSV-Torhüter David Richter, der bei seinem Drittliga-Debüt als Ersatz des angeschlagenen Marco Hiller eine starke Leistung zeigte. Trainer Maurizio Jacobacci resümierte bei MagentaSport: "Mit der Leistung kann man im Großen und Ganzen zufrieden sein. Das Resultat ist schade, wir hatten den Sieg mehr verdient als Preußen Münster. Wenn man so spät ein Tor bekommt nach einem ruhenden Ball, dann ist es schade für den Aufwand, den wir betrieben haben."