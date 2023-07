Der TSV 1860 München hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und Morris Schröter verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von Hansa Rostock, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Wie lange der Vertrag des 27-Jährigen läuft, teilten die "Löwen" wie gewohnt nicht mit. Für Rostock und Dynamo Dresden absolvierte Schröter 51 Spiele in der 2. Bundesliga, für den FSV Zwickau kam er in 151 Partien der 3. Liga zum Einsatz.