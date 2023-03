Vier Jahre nach dem tödlichen Schuss auf einen Polizeischüler in Würzburg muss der Schütze 15.000 Euro an die Eltern des Getöteten zahlen. Dies sei das Ergebnis eines Vergleichs, den die Familie mit dem inzwischen 23-jährige in einem Zivilprozess geschlossen habe, bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Würzburg am Freitag. Die 15.000 Euro umfassen das Hinterbliebenengeld und die Beerdigungskosten. Mehrere Medien hatten zuvor über die Verhandlung am Donnerstag berichtet.