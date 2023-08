Die Landwirte in Bayern haben in diesem Sommer rund 6,4 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Das haben Schätzungen des Fachteams des Landesamts für Statistik in Fürth ergeben. Das bedeute einen Zuwachs von 4,1 Prozent im Vergleich zum Erntejahr 2022, teilte die Behörde am Montag in Fürth mit.