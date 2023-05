Bayerns Milchbauern stehen nach Einschätzung des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) schwere Zeiten bevor. In diesem Jahr rechnet der GVB mit weiter sinkenden Erzeugerpreisen für Milch, wie der Verband am Mittwoch in München mitteilte.

Die steigenden Anforderungen an tiergerechte Kuhställe bedeuten demnach eine zusätzliche Belastung. GVB-Präsident Gregor Scheller plädierte für staatliche Hilfen bei der Finanzierung neuer Ställe. "Ansonsten drohen ein Kahlschlag in der heimischen Milcherzeugung und neue Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Ausland", hieß es in der Mitteilung.

In der Diskussion geht es um das erwartete Verbot der Anbindehaltung, bei der die Kühe das ganze Jahr im Stall stehen, ohne sich frei bewegen, das Licht der Sonne erblicken oder frische Luft atmen zu können. Die Berliner Ampel-Regierung hat im Ende 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag vereinbart, die Anbindehaltung innerhalb von zehn Jahren zu beenden.