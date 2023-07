Beim Brand einer Lagerhalle und eines Stalls auf einem Bauernhof in der Oberpfalz sind Polizeiangaben zufolge mindestens fünf Rinder gestorben. Zudem sei bei dem Feuer in Plößberg (Landkreis Tirschenreuth) ein Millionenschaden entstanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Landwirt habe am Donnerstag Rauch in seiner Lagerhalle bemerkt und versucht, Heuballen aus der Halle zu holen, um Schlimmeres zu verhindern.