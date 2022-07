Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern bleibt relativ konstant - die Zahl der Nutztierhalter ist in den vergangenen Jahren aber drastisch zurückgegangen. Zum Teil sind hier Rückgänge von acht Prozent pro Jahr zu verzeichnen. Das geht aus dem neuen Agrarbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch im Agrarausschuss des Landtags vorstellte.