Der Freistaat stockt seine Förderung von Investitionen in Tierwohlställe deutlich auf. Die Grenze für zuwendungsfähige Ausgaben in Tierwohlställe werde in diesem Jahr von 800.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro angehoben, sagte Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) am Montag in Eichstätt. "Mit der Erhöhung verschaffen wir investitionswilligen Tierhaltern mehr finanziellen Spielraum, ihre Betriebe zukunftsfähig aufzustellen und ihren Tieren gleichzeitig noch artgerechtere Haltungsbedingungen zu ermöglichen."