Ein Mann ist in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) mit seinem Auto gegen eine Hausmauer geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, war der 65-Jährige am frühen Sonntagabend aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Seine Ehefrau, die als Beifahrerin mit im Auto saß, wurde laut dem Sprecher leicht verletzt. Der Rettungsdienst habe beide ins Krankenhaus gebracht.