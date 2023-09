Eine Zeitungsausträgerin ist mit ihrem Auto im Landkreis Aichach-Friedberg beinahe mit einem entlaufenen Wasserbüffel zusammengestoßen. Die von ihr alarmierten Beamten fanden noch in der Nacht zum Freitag die Besitzerin des Tieres, wie die Polizei berichtete. Mit vereinten Kräften fingen sie den friedlichen Wasserbüffel in Pöttmes wieder ein und brachten ihn nach Hause. Wie das Tier aus seiner Koppel entkommen ist und so den Spaziergang begonnen hat, konnte die Polizei nicht sagen.