Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist in Schwaben in seinem Fahrzeug schlafend auf der Fahrbahn entdeckt worden. Der 35-Jährige war bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) durch seine Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei stellte den Führerschein des 35-Jährigen noch vor Ort sicher, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Danach folgte noch eine Blutentnahme. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Vollrausch eingeleitet. Der Lastwagen wurde abgeschleppt.