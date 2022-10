Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will sich für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr einsetzen. Ein entsprechender Leitantrag wurde am Samstag auf der Landesversammlung in Friedberg verabschiedet, teilte eine ADFC-Sprecherin mit. Dieser sehe vor, "für ein besseres Miteinander und mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr mit verschiedenen Partnern zu kooperieren, um gemeinsam für einen guten Umgang und mehr Verkehrssicherheit zu werben".