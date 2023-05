Bei dem Zusammenstoß zweier Radfahrer in Schwaben ist eine 13-Jährige schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger kam nach dem Unfall am Freitagnachmittag mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Fahrradfahrer waren in einer Kurve in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) aus bisher unbekanntem Grund zusammengestoßen.