Mit einem ökumenischen Requiem für den Zugspitz-Gletscher wollen katholische und evangelische Kirche in Bayern auf die Folgen des rasant voranschreitenden Klimawandels aufmerksam machen. Die Kirchen wollten mit dem gemeinsamen Gottesdienst am nächsten Dienstag an der Kapelle Mariä Heimsuchung am Zugspitzplatt auf die Bedeutung des Erhalts der Schöpfung aufmerksam machen, teilten beide Kirchen am Donnerstag mit.