Ein 18-Jähriger ist im Allgäu von drei Teenagern unvermittelt angegriffen und bewusstlos geprügelt worden. Zum Glück sei trotz der Verletzungen am Kopf nicht mit Folgeschäden zu rechnen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Sonntag mit. Zeugenaussagen hätten ergeben, dass der 18-Jährige am Samstagabend vor einem Einkaufszentrum in Kempten von den drei Tätern von hinten angegriffen worden sei. Das Trio habe unvermittelt mit Fäusten auf dessen Kopf und Körper eingeschlagen. Selbst als das Opfer bewusstlos zu Boden ging, hätten die Angreifer noch auf den 18-Jährigen eingetreten.

Ein 18-Jähriger ist im Allgäu von drei Teenagern unvermittelt angegriffen und bewusstlos geprügelt worden. Zum Glück sei trotz der Verletzungen am Kopf nicht mit Folgeschäden zu rechnen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Sonntag mit. Zeugenaussagen hätten ergeben, dass der 18-Jährige am Samstagabend vor einem Einkaufszentrum in Kempten von den drei Tätern von hinten angegriffen worden sei. Das Trio habe unvermittelt mit Fäusten auf dessen Kopf und Körper eingeschlagen. Selbst als das Opfer bewusstlos zu Boden ging, hätten die Angreifer noch auf den 18-Jährigen eingetreten.

Als ein Zeuge die Täter ansprach, flüchteten die drei. Das Opfer erlitt mehrfache Verletzungen am Kopf und Abschürfungen an den Händen; es kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Derweil nahmen Polizisten die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 16 bis 19 Jahren im Rahmen einer Fahndung fest. Sie wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Pressemitteilung