Der FC Bayern München wird seinen Rekordtransfer Harry Kane an diesem Sonntag offiziell in der Allianz Arena vorstellen. Der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft wird nach seinem ersten Einsatz beim 0:3 des deutschen Meisters gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig im Supercup um 13.00 Uhr erstmals ausführlich über seinen Wechsel von Tottenham Hotspur in die Bundesliga sprechen.